الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف شخص يحتاجون إلى عملية إجلاء طبي خارج غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسته الشهرية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، حيث يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من المنسقة الأممية الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تشمل تقرير ربع سنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2334، والذي طلب بإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

ووفقًا لما نشرته قناة "دى ام سى"، يناقش طلب الإحاطة آخر التطورات في غزة ولا سيما عدم تنفيذ القرار 2735 والذي رحب باقتراح وقف إطلاق النار على 3 مراحل.

وعلى المستوى الميداني، استشهد 16 فلسطينيا على الأقل كلهم من الأطفال والنساء وأصيب العشرات فجر اليوم نتيجة لسلسلة من الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تم خلالها استهداف مدرستين تابعتين إلى وكالة الأونروا.

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية في بيانها الأخير، إن أكثر من 10 آلاف شخص يحتاجون إلى عملية إجلاء طبي خارج غزة من بينهم مرضى أطفال، فيما وصفت الأمم المتحدة الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثة".