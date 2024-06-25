الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الطاهري: أزمة الكهرباء إلى زوال.. و2011 كبدت الدولة الكثير

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري إننا ننتظر اجتماع رئيس مجلس الوزراء، وتابعنا تصريحات المصدر رفيع المستوى وحديثه عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وأظن أن أزمة الكهرباء إلى زوال، فلا بد أن ننتبه وننظر حل الأزمة من ناحية وبلدنا من ناحية أخرى.

لن نتوقف عن مواجهة التحديات

وأضاف، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "لن نتوقف عن مواجهة التحديات لأن هناك عقدًا اجتماعيًا جديدًا ما زال يستقر في مصر وهذا العقد جاء بعد انهيار العقد الاجتماعي القديم بسبب 25 يناير 2011، وهو العقد الاجتماعي الذي كانت تكفله كل ما جاءت به ثورة يوليو 1952 وكبدت خزانة الدولة ما كبدته فتراجعت الخدمات في كل مرافق الدولة إلى أن خرج الناس على هذا العقد الاجتماعي ثم جاء الناس ليطالبوا بحياة أفضل ومستقبل أفضل في وقت الدولة لا تستطيع أن توفر ذلك، وجاء دستور 2014 بهذه الطموحات".

وتابع: "نحن أمام عقد اجتماعي جديد سيقدم الخدمات لكن ستتحمل قيمتها، وهو عقد اجتماعي يختلف عن العقد الاجتماعي القديم، وأمامه سنوات ليحقق المطلوب منه، وكل ما تفعله الإدارة الوطنية الحالية أنها تحافظ على استقرار مصر وتثبتها دائمًا على نقطة الاتزان".

مواد متعلقة

أحمد الطاهري: حالة الغضب لها مبررها والكل يعاني من انقطاع الكهرباء

مدبولى: نعمل على إنهاء أزمة الكهرباء فى أقرب وقت ممكن

النائب تيسير مطر: نقدر جهود الحكومة لكنها مطالبة بالتحدث صراحة مع المواطنين

كاتب صحفى: اجتماع مجلس الوزراء استجابة سريعة لأزمة الكهرباء الحالية

لفحص طلاب المدارس.. "الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل حملة "اطمن على ابنك"

التفاصيل الكاملة للكشف الأثرى بمنطقة ضريح "أغاخان" فى أسوان

خبيرة اقتصادية: السلع الأساسية انخفضت ما بين 25.7% و32%

كاتب صحفى: القاهرة تدرك أهمية الحل السياسى فى غزة رغم مناورات إسرائيلية

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

عاجل.. فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024

الان.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب