الطاهري: أزمة الكهرباء إلى زوال.. و2011 كبدت الدولة الكثير

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري إننا ننتظر اجتماع رئيس مجلس الوزراء، وتابعنا تصريحات المصدر رفيع المستوى وحديثه عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وأظن أن أزمة الكهرباء إلى زوال، فلا بد أن ننتبه وننظر حل الأزمة من ناحية وبلدنا من ناحية أخرى.

لن نتوقف عن مواجهة التحديات

وأضاف، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "لن نتوقف عن مواجهة التحديات لأن هناك عقدًا اجتماعيًا جديدًا ما زال يستقر في مصر وهذا العقد جاء بعد انهيار العقد الاجتماعي القديم بسبب 25 يناير 2011، وهو العقد الاجتماعي الذي كانت تكفله كل ما جاءت به ثورة يوليو 1952 وكبدت خزانة الدولة ما كبدته فتراجعت الخدمات في كل مرافق الدولة إلى أن خرج الناس على هذا العقد الاجتماعي ثم جاء الناس ليطالبوا بحياة أفضل ومستقبل أفضل في وقت الدولة لا تستطيع أن توفر ذلك، وجاء دستور 2014 بهذه الطموحات".

وتابع: "نحن أمام عقد اجتماعي جديد سيقدم الخدمات لكن ستتحمل قيمتها، وهو عقد اجتماعي يختلف عن العقد الاجتماعي القديم، وأمامه سنوات ليحقق المطلوب منه، وكل ما تفعله الإدارة الوطنية الحالية أنها تحافظ على استقرار مصر وتثبتها دائمًا على نقطة الاتزان".