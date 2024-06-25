التخطيط تناقش أحدث التكنولوجيات المستخدمة في الحكومة بالتعاون مع ميكروسوفت

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي، ورشة عمل حول "أحدث التكنولوجيات المستخدمة في الحكومة - الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع شركة ميكروسوفت (Microsoft)، وذلك للتعريف بالذكاء الاصطناعي، وإمكانية دمجه لتطوير استراتيجية الوزارة والمهام اليومية للعاملين لدعم عمل الوزارة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومنها إلى رؤية مصر 2030.

تحقيق التنمية المستدامة

وتطرقت الورشة إلى مجالات عمل الوزارة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ورسم السياسات الفعالة، والإدارة المثلى على أسس الحوكمة الرشيدة، ودراسات متابعة الأثر بهدف تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية.

استخدامات الذكاء الاصطناعى

وركزت الورشة على ضرورة تحديد استخدامات الذكاء الاصطناعي المناسبة لوزارة التخطيط، ووضع خطة للاستفادة من هذه التكنولوجيا للوصول لعدد من أهدافها من أهمها النهوض بالاقتصاد وكفاءة الإنفاق الاستثماري العام والتحول الرقمي والتميز المؤسسي.

والورشة تأتي ضمن جهود الوزارة لرفع قدرات الكوادر العاملة بها، وتزويدهم بالإمكانيات اللازمة لضمان جودة العمل، اتساقًا مع سعي الوزارة لمواكبة التطورات التكنولوجية لدعم الكوادر في ظل عدد من القيم الحاكمة مثل الابتكار وديناميكية العمل، كما تركز على عدد من الموصوعات والمتمثلة في تعريف الذكاء الاصطناعي، ومكوناته، واستخداماته في الحكومة، وتطبيقاته المختلفة طبقًا لكل وظيفة، وكيفية الاستفادة منه، فضلًا عن أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل.

من ناحية أخرى، انطلقت اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر برئاسة نائب وزيرة التخطيط الدكتور أحمد كمالى، وبحضور الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وممثلي الوزارات المعنية.