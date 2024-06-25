الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في الفيوم

الشاب
الشاب

لقي شاب مصرعه داخل إحدى مزارع المانجا بعد تعرضه للصعق بالكهرباء فجأة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت إشراف النيابة العامة.

وفاة شاب صعقا بالكهرباء


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم تلقت إخطارًا من  مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود بلاغ بوفاة شاب نتيجة تعرضه لصعق كهربائي فجأة أثناء تواجده بمزرعة مانجا بإحدى القرى بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز شرطة سنورس إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة والفحص مصرع شاب في العقد الثاني من عمره يدعى "محمد إبراهيم حجازي" مقيم بقرية فيدمين أثناء عمله بإحدى المزارع نتيجة تعرضه لصعق كهربائي ناتج عن ماكينة توليد كهرباء ولفظ أنفاسه الأخيرة.

انتداب الطب الشرعي 


وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت إشراف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان واستدعاء أسرته لسؤالهم.

كما كلفت جهات التحقيق بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة تمهيدًا لاستخراج تصريح بالدفن وتسليم الجثمان.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء مزرعة مانجا بالفيوم الفيوم مديرية أمن الفيوم سنورس مأمور مركز شرطة سنورس

مواد متعلقة

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة بين أبناء عمومة بالفيوم

وفاة الحالة الـ 11 من الفيوم أثناء تأدية مناسك الحج

غرق مواطن أثناء تنزهه ببحيرة وادي الريان في الفيوم

مصرع مواطن وإصابة 3 إثر حادث اصطدام سيارة بالرصيف فى الفيوم

وفاة سيدة من الفيوم أثناء تأدية مناسك الحج

وفاة سابع مواطن من الفيوم خلال أداء مناسك الحج

عجل يهرب من الذبح بمحافظة الفيوم ويُلقى بنفسه فى البحر

وفاة سادس حجاج الفيوم خلال طواف الإفاضة

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

عاجل.. فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024

الان.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب