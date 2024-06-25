مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في الفيوم

لقي شاب مصرعه داخل إحدى مزارع المانجا بعد تعرضه للصعق بالكهرباء فجأة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت إشراف النيابة العامة.

وفاة شاب صعقا بالكهرباء



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود بلاغ بوفاة شاب نتيجة تعرضه لصعق كهربائي فجأة أثناء تواجده بمزرعة مانجا بإحدى القرى بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز شرطة سنورس إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة والفحص مصرع شاب في العقد الثاني من عمره يدعى "محمد إبراهيم حجازي" مقيم بقرية فيدمين أثناء عمله بإحدى المزارع نتيجة تعرضه لصعق كهربائي ناتج عن ماكينة توليد كهرباء ولفظ أنفاسه الأخيرة.

انتداب الطب الشرعي



وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت إشراف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان واستدعاء أسرته لسؤالهم.

كما كلفت جهات التحقيق بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة تمهيدًا لاستخراج تصريح بالدفن وتسليم الجثمان.