أحمد الطاهري: أزمة الكهرباء مركبة.. ومختلف عواصم العالم تُعاني

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه من متابعة مجريات أزمة الكهرباء وتفاعلات الرأي العام وآراء المواطنين؛ فحالة الغضب لها ما يبررها، لأن الكهرباء تمس مصالح الناس ومعيشتهم، والجميع متضرر ويعاني.

وأضاف "الطاهري"، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن ذلك تزامن مع موجة الحر العالمية، وكذلك في توقيت امتحانات الثانوية العامة، بنحو 600 ألف طالب، وبإضافة أسرهم أي أن هناك نحو 3 ملايين ونصف مواطن، مشيرًا إلى أن بيوت طلاب الثانوية العامة تكون متوترة في الظروف العادية مما يزيد انقطاع الكهرباء من صعوبة الأمر.

وتابع:"هذه الأزمة مركبة وجميعنا منتبهين لاجتماع رئيس الوزراء، وذلك للبعد العالمي فمختلف العواصم تعاني، بما فيها دول لديها طفرة نفطية، أما البعد التقني فيتحدث به المتخصصون لتوضيح الأحمال والشبكات وقدرتها على التحمل وتخفيف الأحمال، أما البعد الآخر، وهو من الصعب الحديث فيه والاقتراب إليه، وهو البعد العملياتي، وما يدار حول الحدود المصرية في مختلف الاتجاهات، فنحن لسنا في وضع استقرار على الحدود المختلفة وإنما في وضع انتباه".

وواصل:"فمن المستحيل المساس باحتياطات مصر الاستراتيجية، ويعني ذلك أنه في الكثير من الأحوال ومع وجود أمور معتاده وفي حالة وجود مشكلات نأخذ من الاحتياطات الاستراتيجية ثم نعوضها بعد ذلك، وهو تقدير صحفي بمجرد النظر على الخريطة ومتابعة ما يجري منذ السابع من أكتوبر الماضي".