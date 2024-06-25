الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شعبة الأجهزة الكهربائية: عمليات الشراء زادت على المراوح والتكيفيات بعد دخول الصيف

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سوق الأجهزة والأدوات الكهربائية تشهد في المرحلة الحالية انتعاشًا كبيرًا ورواجًا في حركة البيع والشراء، حيث شهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الشراء، موضحًا أن عمليات الشراء زادت على المراوح والتكيفيات بعد دخول موسم الصيف.

وأوضح وافي أن تعرض مصر لموجة شديدة الحرارة ساهم في زيادة إقبال المستهلكين على شراء أجهزة التهوية والتكييف، والتي كانت خطوات مؤجلة لهم، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير متزامنة مع شهر الصيف، جعل الحصول على تكييف أو مروحة أحد أهم الأولويات.

وأكد أبو سمرة أن هناك وفرة في المعروض من الأجهزة الكهربائية بعد الإفراجات الجمركية الأخيرة ودخول كمية كبيرة من المنتجات والمواد الخام الداخلة في التصنيع إلى مصر، ما أسهم في زيادة الكمية المنتجة في السوق.

وقال وافي في تصريحات له اليوم، إن الأسعار في الأجهزة الكهربائية كانت قد شهدت ارتفاعات بسبب أزمة شح الدولار، ومع ثبات سعر صرف الدولار بدأ الاستقرار في السوق، موضحًا أن سوق الأجهزة الكهربائية كان قد سجلت حالة من الارتباك بسبب أزمة العملة الصعبة الأخيرة وعدم توفير الدولار، ما أسهم في تسعيرها بأسعار متباينة، لكن بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، وتوافر الدولار في البنوك، تراجعت الأسعار بنسبة 35% حتى الآن.

كشف وافي أبو سمرة عن أسعار التكييفات والمراوح تازمناً مع دخول فصل الصيف 2024، حيث أوضح أن أسعار المراوح تختلف بحسب الحجم والماركة، وتتراوح بين 750 إلى 2000 جنيه بالنسبة لمراوح السقف والعمودية، أما مروحة الحائط فيبدأ سعرها من 600 إلى 1800 جنيه.

وقال أبو سمرة أن أسعار التكييفات بقوة 1.5 حصان (البارد فقط) تبدأ من 17 إلى 23 ألف جنيه.

وأضاف وافي أن سعر التكييف "الإنفرتر" يتراوح ما بين 23 و27 ألف جنيه.

وتابع أبو سمرة أن سعر التكييف بقوة 2.25 حصان (البارد فقط) أصبح يتداول بين 27 و33 ألف جنيه، و"الإنفرتر" من 33 إلى 37 ألف جنيه.

وأضاف أن أسعار التكييفات بقوة 3 حصان تتراوح من 37 إلى 43 ألف جنيه، "والإنفرتر" ما بين 43 إلى 49 ألف جنيه.

الاجهزة الكهربائية الغرفة التجارية المنتجات والمواد الخام الارتباك البنك المركزي

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