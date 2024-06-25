الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مؤسس "ويكليكس": سأبقي في أستراليا خلال الوقت الحالي والسنوات الماضية كانت صعبة للغاية

جوليان أسانج
جوليان أسانج

أعلن مؤسس موقع "ويكليكس" جوليان أسانج، لوكالة رويترز، أنه سيبقى بعد الإفراج عنه بكفالة من محكمة بريطانية، في أستراليا خلال الوقت الحالي، والسنوات الماضية كانت صعبة للغاية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

يشار إلى أن مؤسس موقع "ويكيليكس" خرج من سجن بريطاني، مساء الاثنين، وغادر المملكة المتحدة جوًا، بعدما أفرجت عنه محكمة بريطانية بكفالة، لأكثر من 5 سنوات معزولًا لمدة 23 ساعة يوميًا.

وجاء إعلان "ويكيليكس"، بعد وقت قصير من إظهار وثائق محكمة أن أسانج سيقر بالذنب بانتهاك قانون التجسس الأميركي، في إطار اتفاق سيسمح له بالعودة إلى وطنه أستراليا.

أستراليا محكمة بريطانية رويترز البريطانية موقع ويكليكس

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