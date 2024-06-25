الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكريم قيادات جامعية ومنسق عام الوافدين بجامعة بني سويف

التكريم
التكريم

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، خلال جلسته رقم 234، الدكتور الحسيني دهشان عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والدكتور أسامة الجندي عميد معهد أبحاث وتطبيقات الليزر، والدكتور محمد سعيدان وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية للدارسات العليا، والدكتور رجب عبد الظاهر وكيل كلية الحقوق للدارسات العليا، والدكتور أيمن غنيم منسق عام إدارة الوافدين وذلك لجهودهم المتميزة والتي ساهمت بشكل كبير في جذب طلاب جدد من جنسيات مختلفة وإعطاء صورة متميزة عن الجامعة.

من جانبه، أشاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بالجهود المخلصة للقيادات التي تم تكريمها في خدمة الطلاب الوافدين وتسهيل كافة الإجراءات لهم وتطوير العمل بوحدة الوافدين والخدمات التي يتم تقديمها للطلاب وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، لافتًا إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لعملهم الدؤوب ومساهماتهم القيمة في نجاح إدارة الطلاب الوافدين، مؤكداُ أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الطلاب الوافدين، وتعمل على توفير كل أشكال الدعم لهم، لجذب المزيد من الطلاب.

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