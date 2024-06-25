الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة العالمية: زيادة نسبة الإصابة بالكوليرا فى 6 دول بنسبة 110% مقارنة بالشهر السابق

الكوليرا
الكوليرا

أكدت الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على أهمية الاستعداد لتفشى أى وباء أو أى مرض، لافتة إلى أن المنظمة تعمل على التأهب لأى وباء، كما يتم العمل على إيجاد الطرق لتوصيل وإيجاد الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والتطعيمات وتدريب الأطقم الطبية على مدار العامين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته منظمة الصحة العالمية، اليوم، بشأن حالات الطوارئ الصحية الراهنة في إقليم شرق المتوسط.

وقالت البلخى إنه فى مايو 2024، أبلغت منطقة شرق المتوسط عن 33 779 حالة إصابة جديدة بالكوليرا عبر 6 دول، مما يمثل زيادة بنسبة 110% مقارنة بالشهر السابق.

ومن جانبه أكد الدكتور ريتشارد برينان، المدير الإقليمي للطوارئ، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن تغير المناخ أدى لتفشى العديد من الأمراض وخصوصا الكوليرا، والأمراض المنقولة بالبعوض.

التصدى لانتشار الأمراض المعدية

وقال إن أولويات منظمة الصحة العالمية هو التصدى لانتشار الأمراض المعدية خاصة فى قطاع غزة والسودان والقضاء على تفشيات الأمراض.

يشارك فى المؤتمر؛ الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور شبل صحباني، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان.

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وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت فى وقت سابق من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث تؤدي القيود الصارمة والعنف والهجمات على المرافق الطبية إلى تعقيد الوصول إلى الرعاية.

ودعت المنظمة  -في بيان- إلى "الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة الغربية"، لافته إلى أنه منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة في 7 أكتوبر، استشهد 521 فلسطينيا، بينهم 126 طفلا، وأصيب أكثر من 5200، بينهم 800 طفل، في أعمال عنف في الضفة الغربية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتقدر السلطة الفلسطينية الحاكمة في الضفة الغربية من جهتها أن ما لا يقل عن 545 شخصا استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية أو مستوطنين منذ 7 أكتوبر.

وباء مرض الرعاية الصحية التطعيمات الأطقم الطبية الأمراض المعدية

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