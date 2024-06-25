تغيب البلوجر أماني السورية عن حضور محاكمتها بالقاهرة الجديدة

بدأت محكمة القاهرة الجديدة أولى جلسات محاكمة البلوجر أماني السورية؛ لاتهامها باساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم محتوى فاضح بعرض زيادة الأرباح.



تغيبت البلوجر أماني السورية عن حضور أولى جلساتها في محكمة التجمع الخامس.

وفي ذلك السياق، قدّم محامي بالنقض بلاغاً ضد إحدى البلوجرز من الجنسية السورية، حيث تظهر على منصات مختلفة لنشر فسادها، وهي تقيم على أرض مصر بشكل غير قانوني. وتقوم بارتكاب جرائم معلوماتية متعددة، منها التحايل الإلكتروني والتشهير والاتجار بالبشر وسوء استخدام الشبكة العنكبوتية، بهدف زيادة عدد المتابعين والأرباح بشكل غير قانوني.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن البلوجر أماني السورية تسببت في إساءة استعمال الإنترنت، وكانت قد تقدمت ببلاغات ضدها بكنية "أماني الحلبية"، وذلك بسبب إقامتها غير الشرعية على أرض مصر. حيث قامت ببث فيديوهات تمثل جرائم معلوماتية متعددة تخالف القانون رقم 175 لسنة 2018، منها الابتزاز والتشهير والتحايل الإلكتروني وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وفي حالة إدانتها، يمكن أن تصل عقوبتها إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف جنيه.