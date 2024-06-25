بالأرقام.. نجاحات قوية حققها قطاع الصناعة المصرى خلال السنوات العشر الماضية (فيديو)

عرضت قناة "دي إم سي"، في نشرتها الإخبارية"، تقريرا يرصد النجاحات العديدة التي حققها قطاع الصناعة المصرية، خلال السنوات العشر الماضية، فعديدة هي الإنجازات التي حققها قطاع الصناعات في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم من خطة حكومية استباقية، بالإضافة إلى بنية تحدية قوية وعمالة مؤهلة.

وعلى الرغم من الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية تمكن الاقتصاد المصري حسب بيانات وزارة التجارة واصنعة من تحقيق مؤشرات إيجابية، أهمها تحقيق الناتج الصناعي لإجمال تريليون ومئتين مليار جني للعام 2022 - 2023 بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويرية وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمال مساحة 6 ملايين متر مربع.

جاء ذلك إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليارا و631 مليون دولار خلال العام 2023 مع انخفاض الوردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن العام 2022، مما أدى الانخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 7 و30 مليار دولار.

القطاع الصناعى فى المقدمة

وتؤكد البيانات أن القطاع الصناعي أتي في المقدمة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17% بخلاف زيادة فرص العمل فيما تتعظم مساهمة القطاع في النشاط التصدرية بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، بما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي، وترجع هذه المؤشرات الإيجابية إلى استقرار الطلب العالمي والحفاظ على الأسواق التصدرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.