الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأرقام.. نجاحات قوية حققها قطاع الصناعة المصرى خلال السنوات العشر الماضية (فيديو)

نشرة dmc
نشرة dmc

عرضت قناة "دي إم سي"، في نشرتها الإخبارية"، تقريرا يرصد النجاحات العديدة التي حققها قطاع الصناعة المصرية، خلال السنوات العشر الماضية، فعديدة هي الإنجازات التي حققها قطاع الصناعات في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم من خطة حكومية استباقية، بالإضافة إلى بنية تحدية قوية وعمالة مؤهلة.

وعلى الرغم من الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية تمكن الاقتصاد المصري حسب بيانات وزارة التجارة واصنعة من تحقيق مؤشرات إيجابية، أهمها تحقيق الناتج الصناعي لإجمال تريليون ومئتين مليار جني للعام 2022 - 2023 بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويرية وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمال مساحة 6 ملايين متر مربع.

جاء ذلك إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليارا و631 مليون دولار خلال العام 2023 مع انخفاض الوردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن العام 2022، مما أدى الانخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 7 و30 مليار دولار.

القطاع الصناعى فى المقدمة

وتؤكد البيانات أن القطاع الصناعي أتي في المقدمة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17% بخلاف زيادة فرص العمل فيما تتعظم مساهمة القطاع في النشاط التصدرية بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، بما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي، وترجع هذه المؤشرات الإيجابية إلى استقرار الطلب العالمي والحفاظ على الأسواق التصدرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.

قطاع الصناعة دي ام سي النجاحات العديدة القطاع الصناعي الاقتصاد المصرى

مواد متعلقة

خبير: نتنياهو مازال يمارس الكذب والتضليل بشأن صفقة الأسرى والمحتجزين

الأمن الأردنى: العثور على مواد متفجرة فى منطقة أبوعلندا شرقى عمان

أستاذ علوم سياسية: هناك أطراف تعمل لصالح التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى لبنان

عمرو خليل: جيش الاحتلال استنفد بنك الأهداف فى غزة.. ولم يحقق شيئًا

عمرو خليل: الحرب فى لبنان تقترب.. وصدام وشيك بين إسرائيل وحزب الله

حزب الله: استهدفنا بالأسلحة مبنى يستخدمه جنود الاحتلال فى مستوطنة المنارة

إعلام فلسطينى: شهداء وجرحى فى غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا بمخيم المغازى

وزير النقل اللبناني لـ"القاهرة الإخبارية": شعبنا لا يخاف.. ومقال تلجراف" سخيف" وحرب نفسية

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

عاجل.. فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024

الان.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب