الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: عائلات الأسرى في إسرائيل يشعرون بالضياع

عائلات الأسرى
عائلات الأسرى

قال د. عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية، إننا لا نعول على احتجاجات عائلات المحتجزين بهذا الحجم وبهذا الزخم، أو بمعنى آخر إذا لم تقم المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسها بيني جانتس الذي انسحب من مجلس الحرب وقاد مظاهرات واضطربات حقيقية ومن الممكن أن تتحول إلى عصيان مدني، فإن نتنياهو لن يرضخ إلا بحالة شلل حقيقي بأن تخرج المظاهرات بمئات الآلاف وليس خروج المظاهرات بعدد آلاف فقط.
 

وأضاف "البشتاوي"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما نراه من عائلات الأسرى لم تستطع أن تحشد الزخم الكافي على مدار 9 أشهر، لذلك نتنياهو أطال أمد الحرب إلى كل هذه الفترة الزمنية، مشيرًا إلى أن نتنياهو إذا مورس عليه ضغطًا حقيقيًا لما استمرت الحرب لهذه الفترة الزمنية طويلة.

وأوضح، أن المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو قبل يومين مع القناة 14 الإسرائيلية، وجه خطاب مزدوج للداخل الإسرائيلي لليمين وقاعدته الانتخابية من اليمين ومن المستوطنين يقول لهم لا إنسحاب ولا انهاء للحرب وعمليًا لن تكون هناك صفقة لتبادل الأسرى إلا جزئية، ووجه خطاب للدول العربية تحديدًا التي تقوم بدور الوساطة لحل الأزمة والولايات المتحدة الأمريكية وقال له من خلال مكتبه ورئيس وفده المفاوض أنه لا زال ملتزم في موضوع تبادل الأسرى وصفقة التبادل والهدنة الإنسانية، مؤكدًا أن عائلات الأسرى تشعر بضياع حقيقي، بمعنى آخر هي إلى من تستمع نتنياهو الداخل أم نتنياهو الخارج.

القاهرة الإخبارية المحتجزين احتجاجات نتنياهو عائلات الأسرى القناة 14 الإسرائيلية

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