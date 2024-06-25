الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة متهمين بقتل سائق توك توك لسرقته في الجيزة للجنايات

المتهمين - أرشيفية
المتهمين - أرشيفية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته في الجيزة للمحاكمة الجنائية.

وكان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثة طفل، به آثار اعتداء، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل يعمل سائق توك توك، وأنه خرج للعمل واختفى عقب ذلك حتى تم العثور على جثته.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن شخصين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

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