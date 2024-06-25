هل هرب الزمالك من مواجهة الأهلى فقط أم يستمر فى التمسك بموقفه؟

اعتذر فريق كرة القدم بنادي الزمالك، عن عدم خوض مباراة القمة 128 في الجولة الـ27 بالدوري الممتاز "دوري نايل" أمام غريمه التقليدي الأهلي، التي كان مقررًا لها اليوم الثلاثاء، وذلك في بيان رسمي أصدره مجلس إدارته أمس الإثنين.

بيان الزمالك بشأن مباراة القمة

جاء نص بيان الزمالك بشأن موقفه من عدم خوض مباراة القمة، على النحو الآتي:

“تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا، أن جماهير الزمالك العظيمة دومًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفًا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم”.

“وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلًا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا، فعذرًا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرًا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف.. الزمالك أولًا”.

هل هرب الزمالك من مواجهة الأهلى فقط؟

بعد موقف الزمالك الأخير، تتساءل جماهير القلعة البيضاء، بل والرياضة المصرية عمومًا، حول المصير المرتقب لمباراة الزمالك المقبلة في الدوري والمقرر لها يوم السبت المقبل أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ28، خاصة أنها أيضًا من مباريات الدور الثاني، وحال خوضها ستكون أصابع الاتهام موجهة بقوة إلى مجلس الزمالك بقيادة حسين لبيب، بأنه تهرب من مواجهة الأهلي فقط.

أما إذا استمر مجلس الزمالك في التمسك بموقفه ورفض خوض مباراة سيراميكا أيضًا كما كان الحال في مباراة القمة، فهذا الأمر سيدعم موقفه وبقوة أمام الجماهير البيضاء لأنه سيكون نفذ تعهده لهم، وفقًا لما جاء في بيانه الأول والذي حدد خلاله 4 مطالب لاستئناف مبارياته في الدوري، قبل خوض المنافسين مبارياتهم المؤجلة من الدور الأول.

وهناك سيناريو آخر قد يدفع الزمالك لخوض مباراة سيراميكا المرتقبة في الدوري، مع الخروج بأقل خسائر ممكنة، وهو استجابة رابطة الأندية لبعض مطالبه، ومنها على سبيل المثال، إعلان أن الموسم الجاري هو الأخير بالنسبة لرئيس لجنة المسابقات عامر حسين، وتقديم الشكر إلى رئيس لجنة الحكام فيتور بيريرا، وإعلان موعد صريح لنهاية الدوري الممتاز.

موقف لاعبي الزمالك من المباريات المقبلة

وينتظر لاعبو الزمالك من مجلس الإدارة تحديد موقفهم من مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة في الدوري، وهل سيخوض الفريق الأول المباراة أم يتكرر نفس موقف مباراة القمة، في ظل الغموض الذي أحاط بالبيان الرسمي للنادي.

ومنح الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، لفريق الكرة عقب الاعتذار عن عدم خوض مباراة القمة، في انتظار أي قرارات جديدة للمجلس الأبيض.