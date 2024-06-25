الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس النواب يُناقش اتفاقية بشأن تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشتة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي  جبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في مجموعه، وأعلن رئيس المجلس أخذ الرأي النهائي خلال جلسة قادمة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي  جبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء،  على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في مجموعه، وأعلن رئيس المجلس أخذ الرأي النهائي خلال جلسة قادمة.

وقال رئيس المجلس، إنه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذًا للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات.

وتابع: ونوهنا فى حينه –أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازي الإشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.

الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب المحاكم الاقتصادية تعديل قانون المحاكم الاقتصادية تعديلات على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

مواد متعلقة

رئيس مجلس النواب: مشروع قانون المحاكم الاقتصادية يأتى اتساقًا مع تعديل "الإجراءات الجنائية"

النائب أحمد عثمان: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية ستساهم في تحقيق العدالة الناجزة

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

لتواجد الوزير بالخارج.. رئيس سياحة النواب تطالب بتأجيل مناقشة ملف الحج للغد

رئيس اللجنة التشريعية يستعرض تقرير تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

الحكومة لمجلس النواب: تقليل تخفيف أحمال الكهرباء أول يوليو

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

افتتاح فعاليات الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

عاجل.. فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024

الان.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب