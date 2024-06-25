الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 1150 كيلو دقيق بلدي مدعم وتحرير 38 محضرا في حملة تموينية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة من إدارة تموين مركز إبشواي، وقد تمكنت من ضبط 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز بإجمالي وزن 1150 كيلوجرام. كما حررت الحملة 38 محضر متنوع للمخالفات، بما في ذلك: 
- تحرير 5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، و3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر عدم إعطاء بون للمواطنين، و4 تقارير عدم وجود قائمة بالمواعيد في المخبز.
- كما تم تحرير 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لبيع سجائر بأسعار تزيد عن السعر الرسمي، و3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية في أسواق حرة، و5 محاضر عدم إعلان أسعار في الأسواق الحرة بالتعاون مع الطب البيطري، و4 محاضر لذبح خارج المجزر الحكومي بإجمالي وزن 9 كيلوجرام.

وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار، بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومي، وتشديد الرقابة على الأسواق.

ضبط 1150 كيلو دقيق بلدى حملة تموينية بالفيوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم إدارة تموين مركز ابشواي مديرية التموين

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