الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد

الاجتماع
الاجتماع

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، في اجتماع  مجلس جامعة بورسعيد، وذلك في إطار حرص على المشاركة في الاجتماع بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد،  وعمداء الكليات.

واستعرض محافظ بورسعيد مع مجلس الجامعة،  ٱخر مستجدات الاعمال في كليات الجامعة، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بجامعة بورسعيد  مؤكدًا أن جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة،  وأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأكد  محافظ بورسعيد، علي أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد،  مشيرًا خلال كلمته لحرصه علي التواصل مع جامعة بورسعيد شركاء النجاح.

وأشار المحافظ الي أهمية دور الجامعة في أعمال التوعية  نظرا لما تمثلة من قيمة علمية توثر في الرأي العام.

بورسعيد مجلس الجامعة رئيس الجامعة محافظ بورسعيد عمداء الكليات

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