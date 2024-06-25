الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كل ما تريد معرفته عن أسعار الإيجارات في الساحل الشمالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشغل بال الكثيرون في الوقت الحالي معرفة أسعار غرف الفنادق أو الشاليهات بمنتجعات الساحل الشمالي لقضاء الإجازة الصيفية مع الأسرة في مكان بات الأكثر انتشارًا وشهرة بين المصطافين كل عام، بسبب ما يمتاز به الساحل الشمالي من أجواء ملائمة لقضاء العطلة الصيفية.

ننشر صور الحوت النافق على شواطئ الساحل الشمالي بمطروح

 ينتظرها الكثيرون من عام لآخر، ويرصد الدستور في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أسعار الفنادق وإيجارات الشاليهات.

أسعار الساحل الشمالي

في منطقة الساحل الشمالي القديم فيتراوح إيجار الشاليه لليوم الواحد من 1500 جنيه ثم 2500 جنيها لليلة كإيجار للشاليه ليلة واحدة، وصولًا إلى 10 آلاف جنيه في الليلة الواحدة، أما أسعار الإيجارات في الساحل الشمالي الجديد، فتختلف بشكل كبير، حيث يبدأ سعر إيجار الشاليه لليوم الواحد من 5 آلاف جنيه وحتى 15 ألف جنيه.

مراسي الساحل الشمالي: من 5000 إلى 15000 جنيه لليلة.

- مارينا الساحل الشمالي: من 3000 إلى 8000 جنيه لليلة.

- أمواج الساحل الشمالي: من 4500 إلى 10000 جنيه لليلة.

- لافيستا الساحل الشمالي: 6000 جنيه لليلة.

- مرسيليا بيتش الساحل الشمالي: من 3500 إلى 10000 جنيه لليلة.

- قرية الأحلام: 2000 جنيه لليلة.

- جولف بورتو مارينا: 2000 جنيه لليلة.

- هاسيندا باي: من 4000 إلى 14000 جنيه لليلة.

- قرية المنتزه الساحل الشمالي: متوسط سعر الإيجارات فيها 2500 جنيه لليوم.

- قرية رمسيس: متوسط سعر الإيجار للشاليه فيها حوالي 5000 جنيه لليوم.

- قرية كازابلانكا الساحل الشمالي: يتراوح سعر الإيجار للشاليهات فيها ما بين 4000 و10000 جنيه لليوم.

- قرية آمون الساحل الشمالي: قيمة إيجار الشاليه في اليوم حوالي 7000 جنيه.

- تيباروز الساحل الشمالي: متوسط سعر الإيجار في تيباروز 5000 جنيه للشاليه في اليوم.

- كليوباترا الساحل الشمالي: تبدأ أسعار إيجار الشاليهات فيها من 3000 جنيه في اليوم

الفنادق الساحل الشمالى مراسى الساحل الشمالى - مارينا الساحل الشمالي أمواج الساحل الشمالي لافيستا الساحل الشمالي

مواد متعلقة

"طلعت مصطفى" تقترب من إطلاق مشروع "ساوث ميد" فى الساحل الشمالى على مساحة 23 مليون متر

الأكثر قراءة

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

“الدستور” تُفسِّر.. ما الفارق بين اعتذار أو انسحاب الزمالك؟

عودة الأهلى والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الـ28 بـ"دورى نايل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب