كل ما تريد معرفته عن أسعار الإيجارات في الساحل الشمالي

يشغل بال الكثيرون في الوقت الحالي معرفة أسعار غرف الفنادق أو الشاليهات بمنتجعات الساحل الشمالي لقضاء الإجازة الصيفية مع الأسرة في مكان بات الأكثر انتشارًا وشهرة بين المصطافين كل عام، بسبب ما يمتاز به الساحل الشمالي من أجواء ملائمة لقضاء العطلة الصيفية.

ينتظرها الكثيرون من عام لآخر، ويرصد الدستور في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أسعار الفنادق وإيجارات الشاليهات.

أسعار الساحل الشمالي

في منطقة الساحل الشمالي القديم فيتراوح إيجار الشاليه لليوم الواحد من 1500 جنيه ثم 2500 جنيها لليلة كإيجار للشاليه ليلة واحدة، وصولًا إلى 10 آلاف جنيه في الليلة الواحدة، أما أسعار الإيجارات في الساحل الشمالي الجديد، فتختلف بشكل كبير، حيث يبدأ سعر إيجار الشاليه لليوم الواحد من 5 آلاف جنيه وحتى 15 ألف جنيه.

مراسي الساحل الشمالي: من 5000 إلى 15000 جنيه لليلة.

- مارينا الساحل الشمالي: من 3000 إلى 8000 جنيه لليلة.

- أمواج الساحل الشمالي: من 4500 إلى 10000 جنيه لليلة.

- لافيستا الساحل الشمالي: 6000 جنيه لليلة.

- مرسيليا بيتش الساحل الشمالي: من 3500 إلى 10000 جنيه لليلة.

- قرية الأحلام: 2000 جنيه لليلة.

- جولف بورتو مارينا: 2000 جنيه لليلة.

- هاسيندا باي: من 4000 إلى 14000 جنيه لليلة.

- قرية المنتزه الساحل الشمالي: متوسط سعر الإيجارات فيها 2500 جنيه لليوم.

- قرية رمسيس: متوسط سعر الإيجار للشاليه فيها حوالي 5000 جنيه لليوم.

- قرية كازابلانكا الساحل الشمالي: يتراوح سعر الإيجار للشاليهات فيها ما بين 4000 و10000 جنيه لليوم.

- قرية آمون الساحل الشمالي: قيمة إيجار الشاليه في اليوم حوالي 7000 جنيه.

- تيباروز الساحل الشمالي: متوسط سعر الإيجار في تيباروز 5000 جنيه للشاليه في اليوم.

- كليوباترا الساحل الشمالي: تبدأ أسعار إيجار الشاليهات فيها من 3000 جنيه في اليوم