موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. و"الأرصاد" تُحذّر المواطنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار موجة الطقس شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، والعظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 39 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال، من التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الذروة، ونصحت بارتداء ملابس فاتحة اللون وفضفاضة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء أغطية للرأس للحماية من أشعة الشمس القوية.

وقالت هيئة الأرصاد إن اليوم الثلاثاء يشهد طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حارا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة: العظمى 39 درجة والصغرى 27

الإسكندرية: العظمى 33 والصغرى 23

مطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 22

سوهاج: العظمى 43 درجة والصغرى 27

قنا: العظمى 43 درجة والصغرى 28

أسوان: العظمى 45 درجة والصغرى 30