حبس عامل قتل شابًا بسبب الاستحمام بالنيل في مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شاب بسبب خلافات بينهما.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه خلال توجه شقيقين للاستحمام في مياه النيل هربًا من حرارة الجو، حاول أحد العمال منعهما من خلع ملابسهما والنزول في المياه فبدأ الأمر بمشادة كلامية تطور إلى مشاجرة استخدم فيها الطرفان سلاح أبيض.

وكان قسم مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد بمقتل شاب على ضفاف النيل أثناء مشاجرة، وتم القبض على شقيق المتوفي والعامل لافتعاله المشاجرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.