محافظ المنوفية: رصف محور مليج الجديد بـ50 مليون جنيه

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة في مدينة شبين الكوم لمتابعة التنفيذ العملي لعدد من مشروعات قطاع الرصف وتطوير الطرق، وللوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز من أجل تقديم الدعم اللازم وتسريع وتيرة العمل، لأن قطاع الطرق يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ورافقه خلال الجولة المحاسب السيد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، والمهندس شعبان الشبراوي، مدير مديرية الطرق، والمهندسة وفاء صبحى، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي للمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية لاستكمال أعمال رصف المحور المروري الجديد في طريق (مليج – جنزور) بإجمالي استثمارات بلغت 50 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من فرد طبقة السن، وجاري استكمال وضع الطبقة السطحية.

كما وجه محافظ المنوفية برفع كفاءة مستوى الإنارة على طول الطريق لتحسين مستوى الرؤية البصرية، والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة، نظرًا لأهمية هذا الطريق كطريق هام وحيوي موازٍ لطريق شبين الكوم – جنزور، وكونه مدخلًا جديدًا للعاصمة، مما يساهم في تقليل الاختناقات المرورية.



قام محافظ المنوفية بالإشارة إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ أعمال تغطية مصرف "المصيلحة- الراهب – ميت خاقان" تمهيداً لإقامة محور مروري جديد يربط مدخل شبين الكوم بحي شرق، بهدف إحداث سيولة مرورية وخدمة المترددين على العاصمة. وقد وجه المحافظ مديرية الطرق بالعمل بالتوازي في أعمال التغطية بجانب أعمال الرصف. كما قام بتفقد هبوط ترعة جانبية مليج ووجه بعقد اجتماع غداً بمسئولي الري لاتخاذ إجراءات فورية عاجلة.

وتضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال ممشى مليج الجديد على مساحة 5000 متر مربع، وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية. كما استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الأعمال التي تم تنفيذها بالممشى ونسب الإنجاز به، ووجه بزيادة زراعة أشجار "بونسيانا" والمساحات الخضراء بالممشى للارتقاء بالمظهر الحضاري وخلق متنفس جديد للأهالي.

كما أشار إلى ضرورة المتابعة المستمرة وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال بأسرع وقت ممكن.

وضم الممشى برجولات خشبية، مناطق خضراء، بلاط إنترلوك، بلدورات، محلات كلادينج، مقاعد للمواطنين، أحواض زهور ونباتات.

وأكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد الأعمال الإنشائية للموقف النموذجي الجديد ببركة السبع، وكذلك انتظام سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ومشروع إنشاء سوق الجملة الجديد.