الثلاثاء 25 يونيو 2024
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أحمد الطاهري: حالة الغضب لها مبررها والكل يعاني من انقطاع الكهرباء

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

علق الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري على أزمة استمرار انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدًا أن حالة الغضب لها مبررها والكل يعاني من انقطاع التيار الكهربائي.

وقال “الطاهري” عبر حسابه الشخصي على موقع “فسبوك": "في أزمة الكهرباء حالة الغضب لها مبررها والكل يعاني من انقطاع التيار الكهربائي.. مهم نفهم أسباب الأزمة وهي مركبة".

وأضاف: "بعد فني تقني.. وهو ما يتحدث به المتخصصون أن من أهم الأسباب هو ارتفاع درجة الحرارة ودا بيأثر على قيمة كفاءة الطاقة الكهربية المولدة بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك وده بيعاني منه عدد كبير من الدول الآن.. بعد اقتصادي.. ويتعلق بالعجز في توفير قيمة دولارية للاحتياجات وهنا ننتظر اجتماع الحكومة وما سيتم اتخاذه من إجراءات".

وواصل: "بعد عملياتي.. وليس له محل من الحديث وظني انه من الصعب الدخول في تفاصيله الوضع على الحدود المصرية في مختلف الاتجاهات والالتزام بعدم المساس بالاحتياطات الاستراتيجية لمصر".

واختتم: "ربنا يحفظ بلدنا وهتعدي الأزمة بإذن الله".

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