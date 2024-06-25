مركز معلومات تغير المناخ: التغيرات المناخية لها تأثير كبير على انقطاع الكهرباء في الدول

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على انقطاع الكهرباء ولا سيما في دول نصف الكرة الشمالي، مشيرًا إلى أن هناك موجة حارة فى مناطق متسعة من نصف الكرة الشمالي بالتزامن مع الزيادة الطبيعية للطاقة الحرارية المصاحبة للاشعاع الشمسي بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان.

وأضاف “فهيم” في تصريح خاص لـ"الدستور" أن التغيرات المُناخية فرضت تحديات على نظم الطاقة، حيث ازداد الطلب على أجهزة التكييف والمبردات، مما يسبب ضغطًا هائلًا على شبكات الكهرباء يؤدي هذا الطلب المتزايد إلى زيادة الحمل على محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع، مما أدى إلى تخفيف زيادة الأحمال الكهربائية خلال فترات الحرارة الشديدة.

وطالب رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، بتغيير شامل في ممارسات وسلوك المواطنين في كل مكان وايًا كان وظائفهم سواء كانوا موظفين أو عمال أو مزارعين، لمواجهة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية والتي ادت إلى انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال في عدد من دول العالم.

انقطاع الكهرباء في عدد من الدول

أصبحت التغيرات المناخية واحدة من أبرز القضايا التي تواجه العالم، حيث تؤثر على العديد من جوانب الحياة اليومية، من بين هذه التأثيرات يبرز تأثير التغيرات المناخية على إمدادات الكهرباء، حيث يؤدي الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وزيادة تكرار الظواهر الجوية القاسية إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي.

وتسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة إلى قطع الكهرباء في عدد من الدول العربية، وذكرت منصة الطاقة المتخصصة أن دولة الكويت تعد أحدث المنضمين إلى نادي انقطاع الكهرباء بسبب زيادة الاستهلاك خلال هذا الشهر، وواجهت إيران ايضًا ازمة عجز حادة في الطاقة وانقطاع الكهرباء.

وكشفت الحكومة في الإكوادور عن تفاصيل انقطاع الكهرباء عن معظم المناطق في البلاد، مؤكدة أن فشلا في خط لنقل الطاقة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل غير متوقع في جميع أنحاء الإكوادور، وأدت الموجة الحارة التي تشهدها بلدان العالم إلى عشرات القتلى في المكسيك، وحرائق في تركيا، وانقطاع للتيار الكهربائي غرب البلقان.