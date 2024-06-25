الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشاجرة بين 13 تنتهي بمصرع وإصابة 2 في مصر القديمة

مشاجرة
مشاجرة

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة نشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة الجيارة بمصر القديمة تسببت في مصرع شاب بطلق خرطوش وسماع أقوال 13 متهمًا.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتبين أن المشاجرة كانت بالأسلحة النارية انتهت بإطلاق أحد المتهمين طلق خرطوش فأصاب شاب وتوفى في الحال وأصيب آخر برش خرطوش في الرأس وتم نقله للمستشفى لإسعافه.

وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، وجارِ التحقيق، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وتشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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