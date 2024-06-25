الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الليثى: الأهلى يجتمع بوكيل "موديست" تمهيدًا لرحيله وطاهر فى طريقه إلى زد

أنتوني موديست
أنتوني موديست

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن قيام مسئولي النادي الأهلي، خلال الأيام الحالية بإجراءات إنهاء عقد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، بعدما تم الاتفاق بشكل نهائي على عدم تجديد عقده لمدة 60 يوماً إضافية.

وقال الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على 93.7: "إدارة الأهلي تراجعت عن فكرة تمديد عقد موديست شهرين لينتهي بنهاية الموسم المحلي بدلاً من 30 يونيو الجاري".

وأضاف:" كولر كان يرغب في بقاء المهاجم الفرنسي لنهاية الموسم الحالي بسبب إصابة وسام أبو علي وتراجع مستوى كهربا".

وأكمل الليثي:" إدارة الأهلي، قررت في النهاية إنهاء عقد موديست حالياً لأن بقاءه يُعد إهداراً للمال، كما أن اللاعب ظهر بمستوى متراجع للغاية الفترة الأخيرة".

وأردف:" هناك اتصالات تمت خلال اليومين الماضيين مع وكيل أعمال موديست، ويتم حالياً إنهاء العقد حتى يحصل المهاجم الفرنسي على جميع مستحقاته ومكافآته قبل الرحيل بنهاية يونيو الجاري".

كولر يرحب برحيل رضا سليم وطاهر

وعن موقف رضا سليم، جناح الفريق المغربي، أوضح الليثي:" اللاعب يمتلك أكثر من أربعة عروض خارجية أبرزها من الإمارات وقطر والسعودية والمغرب، بجانب تأكيدات من وكيل اللاعب برغبة أندية أوروبية في دوريات غير كبرى في ضمه".

وواصل:" كولر المدير الفني للأهلي، لم يمانع في رحيل رضا سليم وأخطر مسئولي الأهلي بإمكانية الموافقة على رحيل اللاعب على أن يتم التعاقد مع لاعب أجنبي أفضل منه".

وأشار الليثي إلى أن مسئولي الأهلي، حصلوا على موافقة كولر على رحيل طاهر محمد طاهر، لأسباب فنية، بعد تلقي اللاعب العديد من العروض محليا في الفترة الأخيرة، من بينها زد".

واختتم قائلا: "الأهلي ترك لطاهر حرية اختيار النادي الذي يرغب في الانضمام إليه عقب رحيله عن المارد الأحمر، طالما كان العرض مناسبا للطرفين".

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