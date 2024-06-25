الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار من المحكمة في 9 دعاوى سب وقذف ضد مرتضى منصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أجلت المحكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في 9 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة 22 يوليو المقبل.

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قرار من المحكمة الاقتصادية بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

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مرتضى منصور يتغيب عن جلسة محاكمته فى "سب الخطيب"

وسبق أن أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في قضية جديدة، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لجلسة 26 يونيو.

وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.

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