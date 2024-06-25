الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 48 كيلو جرام لحوم وأسماك فاسدة في أبوتشت

محافظ قنا
محافظ قنا

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين شنت حملة تفتيشية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم بإدارة أبو تشت.

وأسفرت عن تحرير ٣ محاضر وذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والبيطرية للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير غذاء صحي وآمن.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم يوسف أبو السعود مدير عام الطب البيطري بقنا، إنه تم التحفظ على المضبوطات التي بلغت ٤٨ كيلوجرامًا من اللحوم والأسماك غير صالحة للاستهلاك الإنساني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

قنا أبوتشت لطب البيطرى محافظة قنا محافظ قنا

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