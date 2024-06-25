الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العالم يعاني.. موجات الحر ونقص الوقود يضعا الدول في أزمة كهرباء كبرى

الكهرباء أزمة عالمية
الكهرباء أزمة عالمية

شهدت عدد من الدول الأوروبية انقطاعات متكررة ومفاجئة في التيار الكهربائي ما أربك عمل الكثير من المرافق بسبب موجات الحر الشديدة التي تتسبب في خروج شبكات الكهرباء عن العمل بشكل مؤقت خلال ساعات الذروة بسبب الأحمال الزائدة، فضلًا عن محاولة البعض تخفيف استهلاك الكهرباء لعدم وجود ما يكفي من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.

انقطاع التيار الكهربائي يربك المتاجر في بريطانيا.. يحدث دون تحذير مسبق

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية أن أكبر المتاجر في برومبورو، ويرال في بريطانيا، أغلقت أبوابها بعد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي دون تحذير مسبق أو تنسيق من قبل شركات الكهرباء في المملكة المتحدة.

وأعلنت متاجر ماركس آند سبنسر في برومبورو مؤقتًا أمس الإثنين بعد الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي دون تحذير مسبق من قبل شركات الكهرباء.

وأضافت الصحيفة أن المناطق المتضررة شملت مجمع برومورو للبيع بالتجزئة وطريق ويلتون وطريق كاروك وشارع جورجيا وطريق شور وود. 

وتابعت أن الكهرباء عادت بعد ساعتين من الانقطاع المفاجئ، والذي يبدو أنه جاء بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والذي يدفع شبكات الكهرباء للخروج عن الخدمة.

انقطاع مفاجئ في نيوزيلاندا وفشل الحكومة في حل الأزمة

أكدت صحيفة "نيزرلاند" النيوزلاندية، أن أبراج الكهرباء توقفت عن العمل في نورثلاند وهي منطقة الغابات شمالي نيوزلاندا ما تسبب في انقطاع واسع للتيار الكهربائي في المنطقة بالكامل.

وتابعت أن الانقطاع المفاجئ للتيار تسبب في موجة غضب كبرى بين المواطنين والشركات، خصوصًا مع فشل شركة الكهرباء في تطوير شبكاتها حتى تتناسب مع تغيرات المناخ الجديدة.

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وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 100 ألف منزل وشركة الأسبوع الماضي بعد انهيار برج نقل للكهرباء، واستمر الانقطاع لعدة ساعات، وبعد عودة التيار كان منخفض للغاية ولم يتم توصيله في الأساس لبعض المناطق التي ظلت مظلمة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وتابعت الصحيفة أن الشركة بدأت في استبدال الأبراج التالفة بأخرى مؤقتة، ولكن يبدو أن الأزمة ستعود مجددًا.

أوكرانيا تواجه أسوأ صيف.. انقطاع التيار الكهربائي لا يتوقف

وأكد موقع "فيسيت أوكرانيا"، أن أوكرانيا لا تزال متأثرة بضرب محطات الكهرباء خلال حربها مع روسيا ما كان له تأثير سلبي على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، حيث دمر القصف الروسي 9.2 جيجاوات من التوليد الأوكراني.

وتابع أنه بخلاف القصف، فقد تعرض نظام الطاقة في جميع أنحاء البلاد لأضرار واسعة النطاق، ما دفع الحكومة لوضع جدول لمواقيت انقطاع التيار الكهربائي خلال ساعات الذروة في المساء والصباح لتحفيف الأحمال على الشبكات المتضررة بالفعل.

ويؤكد فولوديمير كودريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة NPC Ukrenergo، أن انقطاع التيار الكهربائي قد يستمر طوال فصل الصيف والخريف وكامل الشتاء المقبل، حيث لا يتمتع نظام الطاقة بالقدرة الكافية لتغطية ذروة الاستهلاك المسائية.

واعتمدت الحكومة الأوكرانية الجداول الزمنية العادلة لانقطاع التيار الكهربائي للمستهلكين.

وتابعت الصحيفة أنه في العادة الاعتماد على قطع التيار الكهربائي بشكل منتظم بسبب النقص في الطاقة التي تولد الكهرباء لذا يتم توزيع الانقطاعات وفق للجداول المسبقة لتوزيعها على المستهلكين، حيث يتم القطع بشكل أتوماتيك في بعض الشبكات وفي البعض الآخر يكون الأمر يدويًا.

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