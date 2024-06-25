الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد مراد يواصل كتابة الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"

فيلم الفيل الأزرق
فيلم الفيل الأزرق 3

يواصل الكاتب والمؤلف أحمد مراد  كتابة سيناريو الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" والمقرر البدء في تصويره قريبًا عقب الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالعمل وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة. 

وعلمت "الدستور" أن الجزء الثالث من الفيلم سيكون الأخير في سلسلة "الفيل الأزرق". 

ومن المقرر أن يتم تصوير العمل بين مصر والسعودية على أن يتم عرضه في موسم صيف 2025.

ومن المقرر الانتهاء من تعاقدات النجوم خلال الفترة المقبلة على أن ينطلق تصوير الفيلم بشكل رسمي خلال أغسطس المقبل، حيث تم رصد ميزانية مفتوحة للفيلم لاعتماده على أعمال الجرافيك بشكل كبير وخروجه بأفضل صورة للجمهور. 

تفاصيل الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق 

وعقد الثلاثي كريم عبدالعزيز ومروان حامد وأحمد مراد، جلسة عمل مؤخرًا، استقر خلالها النجم كريم عبدالعزيز على بدء تحضيرات الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى. 

وكانت النجمة نيللي كريم قد تعاقدت مؤخرًا على بطولة الفيلم. 

ويشهد الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق تطورًا كبيرًا في الأحداث كما أن شخصية د. يحيى راشد التي يؤديها النجم كريم عبدالعزيز سيتم تغيير مسارها تمامًا في الجزء الثالث، حيث يظهر كريم عبدالعزيز في صورة "شبح" على عكس بقية الأجزاء، حيث تم الاستقرار على بعض الخطوط الدرامية للجزء الجديد الذي سيشرع أحمد مراد في كتابته خلال الفترة المقبلة.

 

واستطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في الإيرادات، حيث حقق رقمًا قياسيًا لأول مرة بالسينما بـ104 ملايين جنيه منذ طرحه بدور العرض في مصر ومختلف الدول العربية.

قصة فيلم الفيل الأزرق 

الفيلم مأخوذ عن رواية "الفيل الأزرق" للكاتب أحمد مراد، ويرصد حياة طبيب نفسي يدعي "يحيى راشد" يمر بعدة مشاكل في حياته المهنية والشخصية وغيابه عن العمل لمدة 5 سنوات يعود من جديد للعمل في مستشفى العباسية، وتتعقد الأحداث لتكشف لنا عن أسرار مثيرة تتعلق بأبطال العمل.

أبطال فيلم الفيل الأزرق


"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

الفيل الأزرق فيلم الفيل الأزرق 3 الجزء الثالث فيلم الفيل الأزرق تفاصيل فيلم الفيل الأزرق 3 موعد تصوير فيلم الفيل الأزرق

مواد متعلقة

extra News تروج للدورة الثانية من مهرجان العلمين

7.8 مليون إجمالي إيرادات الأفلام بدور العرض السينمائي أمس الإثنين

"ولاد رزق 3- القاضية" يحتفظ بصدارة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى

إسعاد يونس تستكمل تصوير مسلسل "تيتا زوزو"

"الوثائقية" تعرض شهادة محمود مسلم من حكايات 30 يونيو

كندة علوش آخرهم.. قصص نجمات الفن مع سرطان الثدى

هنا الزاهد تناقش مشاكل الأزواج في مسلسلها الرمضاني "الزواج سم قاتل"

خالد الصاوى يبدأ تصوير دوره فى فيلم "سيكو سيكو".. الخميس

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

عاجل.. فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2024

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024

الان.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب