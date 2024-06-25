الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسجلان خطر وراء ترويج "حشيش وهيدرو" بمليون جنيه في السلام

حشيش
حشيش

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كمية من مخدرى "الحشيش والهيدرو" تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليون جنيه.

مسجلان خطر وراء ترويج مخدري الحشيش والهيدرو بمليون جنيه في السلام

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن القاهرة قيام (عنصرين إجراميين- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام) بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - سلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1،100 مليون جنيه تقريبًا.

وزارة الداخلية عنصرين اجراميين

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