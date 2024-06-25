الأمن العام يضبط 340 قضية مخدرات بمليوني جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 340 قضية مخدرات، 188 سلاحًا ناريًا، وتنفيذ 85744 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وكان قد شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (قنا - دمياط – الجيزة - المنوفية) حملات أمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت الحملات عن ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.



ونجحت الجهود في ضبط عنصرين إجراميين - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط، بحوزتهما 9.750 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 36 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين، بندقية آلية، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات.

كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة الجيزة وبحوزتهم 4،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية لمخدر الهيدرو، عدد من الأقراص المخدرة- فرد محلى وعدد من الطلقات، سلاح أبيض.



وأسفرت الحملات أيضًا عن ضبط عنصر إجرامي - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، فرد محلي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،200 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.