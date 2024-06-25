الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 3915 حاجًا من الدفع الثانى لبعثة القرعة إلى المدينة المنورة

الحجاج
الحجاج

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، عن وصول 3 آلاف و915 حاجا من الدفع الثاني لحجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة، بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج والإقامة في مكة المكرمة.

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وأوضح رئيس بعثة الحج الرسمية، في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة اليوم الثلاثاء، أنه تم اليوم تفويج 870 حاجا من بعثة القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، موضحا أنهم جميعا من محافظة القاهرة، مشيرا إلى أنهم سيقضون 5 أيام، على أن يعودوا إلى أرض الوطن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو الجاري.

تفويج حجاج القرعة

وفي السياق ذاته، كشف مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، عن تفويج 900 حاج من حجاج القرعة إلى أرض الوطن اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، جميعهم من محافظتي الدقهلية والمنوفية.
وأضاف أن ضباط بعثة حج القرعة بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، رفعوا درجات الاستعدادات لاستقبال الحجاج وإنهاء إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن في سهولة ويسر.

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