الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب تيسير مطر: نقدر جهود الحكومة لكنها مطالبة بالتحدث صراحة مع المواطنين

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب، إن التحالف سيفتح ملف الكهرباء وسيسأل الحكومة عن أسباب الاستمرار في تخفيف الأحمال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الحكومة مطالبة بالتحدث صراحة مع المواطنين، ذاكرًا أن زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال إلى 3 يزيد من العبء على كاهل المواطن، متابعًا:"مواطن معندوش مشكلة أبدا إنه يصبر ومعندوش مشكلة إنه يبقى متعاون مع الحكومة لصالح بلده، لكن إحنا مش عارفين إحنا رايحيين على فين، محتاجين صراحة من الحكومة وسرعة من رئيس الوزراء في اتخاذ القرار".

وأكد أن المواطن يشعر بانزعاج بسبب أزمة الكهرباء التي لم تحدد الحكومة موعدًا لحلها حتى الآن، مضيفًا: "في أولاد بتمتحن وناس عاوزة تعيش حياة آدمية؛ تفتح المروحة وتشغل التليفزيون وتتثقف وتزود من وعيها".

وأوضح أن النواب في مجلسي النواب والشيوخ يتضامنون تمامًا مع الحكومة والقيادة المصرية ويقفون إلى جوارهم في كل المطالب، مستطردًا: “بنتلكم مع المواطن ونقول له معلش اصبر شوية، لكن إحنا كمان عاوزين نشوف حاجة على أرض الواقع”.

وشدد على أهمية إصدار رئيس الحكومة بيانًا رسميًا بشأن أزمة الكهرباء وتحديد موعد لانتهاء المشكلة، مؤكدًا في الوقت نفسه، تقديره لجهود الحكومة وعملها الدؤوب قدر المستطاع لحل المشكلات، في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة.

الشيوخ الكهرباء تخفيف الاحمال

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