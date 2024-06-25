هاني عادل يبدأ تصوير مسلسل "برغم القانون"

بدأ الفنان هاني عادل، تصوير مشاهده في أحداث مسلسل "برغم القانون" أمام الفنانة إيمان العاصي، وبقيادة المخرج شادي عبدالسلام، وذلك تمهيدًا لعرض المسلسل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى موسم الأوف سيزون.

هاني عادل يبدأ تصوير "برغم القانون" أمام إيمان العاصي

ويجسد هاني، خلال أحداث المسلسل شخصية محورية تسهم في تحريك الأحداث بشكل مباشر وقوى، ويجسد شخصية جديدة تمامًا عما سبق وأن قدمه في أعماله.

تفاصيل مسلسل "برغم القانون"

مسلسل "برغم القانون" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويضم 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية ويسجل البطولة المطلقة الأولى للفنانة إيمان العاصي، وتجسد خلاله شخصية محامية.

صناع وأبطال مسلسل برغم القانون

يشارك في بطولة مسلسل "برغم القانون" أمام إيمان العاصي نخبة كبيرة من الفنانين منهم جوري بكر ورحاب الجمل وهاني عادل، وفرح يوسف، ومحمد القس، وليد فواز، وعايدة رياض، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، وياسر عزت، ونبيل على ماهر، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج شادي عبد السلام.

وعلى الصعيد الغنائي، طرح هاني عادل مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "عن روحك"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

آخر أعمال هاني عادل

يذكر أن آخر أعمال هاني عادل في الدراما التلفزيونية، حكاية «عيشها بفرحة» عن كتاب «55 مشكلة حب»، وشارك فى بطولتها كلا من هبة مجدى، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ونينا المغربى، وإبراهيم السمان، ومروان يونس، وحنان سليمان، وجيهان خيرى، وإسراء أحمد عطية، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج البير مكرم.