الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التمويل والاستثمار فى القطاع الصحى يتصدران جلسات المؤتمر السنوى لمعهد التخطيط

مؤتمر معهد التخطيط
مؤتمر معهد التخطيط القومى

انطلقت قبل قليل، جلسات اليوم الثانى من المؤتمر السنوى الدولى لمعهد التخطيط القومى المنعقد تحت عنوان: الصحة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع كلية الشئون الدولية والعامة، جامعة كولومبيا على مدار يومى 24 و25 من شهر يونيو الجارى.

التمويل والاستثمار فى القطاع الصحى

وتشهد فاعليات اليوم الثانى 3 جلسات، حيث تعقد الأولى برئاسة الدكتور حسام بدراوى أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، حول التمويل والاستثمار فى القطاع الصحى: منظور متعدد القطاعات، ويشارك فى الجلسة كلًا من شريف سامى خبير مالى ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة الأصول، ودكتور سامح السحرتى رئيس برنامج التنمية البشرية بدول مجلس التعاون الخليجى، ودكتورة هبة نصار استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

مرونة القطاع الصحى 

فيما تناقش الجلسة الثانية تعزيز استدامة ومرونة القطاع الصحى فى مصر: الإصلاحات الحديثة وخارطة الطريق، برئاسة الدكتور محمود المتينى أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس.

ويشارك فى الجلسة كلًا من دكتورة منى الجوهرى التى تستعرض دور الرعاية الصحية فى تعزيز الاستدامة عن طريق دمج معايير الأداء المستدامة، والدكتور مؤنس الششتاوى والذى يناقش خارطة طريق ثلاثية المستويات للتغلب على التحديات الصحية فى مصر، والدكتور محمد حسن خليل متحدثًا عن تطور الرعاية الصحية فى مصر فى العشرية 2014-2024.

تحسين منظومة الرعاية الصحية

وختامًا تعقد الجلسة الثالثة حول تحسين أداء منظومة الرعاية الصحية فى مصر برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة والسكان الأسبقـ ويتحدث فى الجلسة كلًا من دكتورة مها الرباط استاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، ودكتور حاتم الجبلى رئيس مجموعة دار الفؤاد واستاذ كلية طب القصر العينى جامعة القاهرة، ومى فريد القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ودكتورة نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى الملاحظات الختامية للمؤتمر وأبرز التوصيات التى صاغها الخبراء والمسئولون المشاركون فى جلسات المؤتمر على مدار اليومين.

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