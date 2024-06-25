الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبد الوهاب والسناني والبحيري ضيوف الدورة الـ 24 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

فتحي والسنان وداليا
فتحي والسنان وداليا البحيري

تنطلق غدا، فعاليات الدورة الـ 24 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المقرر إقامتها في الفترة من 26 إلى 29 من يونيه الجاري بالعاصمة التونسية، ويحي حفل الافتتاح النجم اللبناني راغب علامة.
وتشهد الدورة حضور متميز لنجوم  مصر والدول العربية، على رأسهم الفنان فتحي عبد الوهاب، داليا البحيري، ومن المملكة العربية السعودية الفنان عبد الإله السناني، ومن السودان إيمان يوسف، ومن لبنان ندى ابو فرحات، ومن سوريا سيف سبيعي، ومن الأردن ريم سعادة. 

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يكرم المهرجان وزير إعلام لبنان زياد المكاري، سعد بن محمد ابراهيم الجريس المستشار الإعلامي لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، الإعلامية الفلسطينية هديل عليان، المهندس القطري حسن بن محمد الماس، ومن جيبوتي الإعلامية ميسون عبدالله أحمد، ومن تونس سونيا بن بلقاسم. 
 

يشهد المهرجان مجموعة من الندوات منها: إعلام الحرب فلسطين مثالا، النجومية في الفضاء الرقمي والتأثير في الرأي العام. 
 

جدير بالذكر أن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون هو  التظاهرة الإعلامية والفنية والتكنولوجية الأعرق والأبرز في الوطن العربي إذ بلغ بحلول عام 2024 سنتهُ الثالثة والأربعين، ويشكّل إحدى أهمّ الفعاليات التي دأب اتحاد إذاعات الدول العربية على تنظيمها منذ تأسيسه عام 1981 إلى اليوم.

قرطاج مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون فتحي عبد الوهاب عبد الإله السناني المملكة العربية السعودية الفنان عبد الإله السناني إيمان يوسف سيف سبيعي

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