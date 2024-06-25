الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سكرتير عام بني سويف يناقش الاستجابة للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية

الاجتماع
الاجتماع

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام في بني سويف اجتماع اللجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات،للعمل على إزالتها.                     

ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة صوتك مسموع ومؤشرات الأداء خلال الشهر الجاري "في الفترة من 1 إلى 23 يونيو 2024، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة نحو 235 شكوى تم الرد على 227 منها وجار فحص المتبقي، كما تناول الاجتماع عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا حيث تم تلقى 35 شكوى والرد عليها بنسبة 100% "ضمن المبادرة ".

وأشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم " بسرعة التعامل مع الشكاوى التي يتم نشرها بكافة وسائل الإعلام المختلفة، وجميع القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزاله أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، مؤكدًا على ضرورة الرد على جميع الشكاوى خلال الأسبوع الأخير من كل شهر وذلك بناءا على تعليمات مسئولي المنظومة بمجلس الوزراء.

حضر الاجتماع مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين (مقرر اللجنة)، وأعضاء اللجنة من إدارات الديوان العام: "الموارد البشرية، المتابعة والسكرتارية، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية والتخطيط العمراني، وخدمة المستثمرين"، ومسئولو منظومة الشكاوى الحكومية بمديريات التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الإسكان، الصحة، الزراعة وغيرها.

بني سويف الشكاوي الموحدة السكرتير العام صوتك مسموع مجلس الوزراء

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