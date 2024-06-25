نتائج زيارة وفد جامعة الإسكندرية لفرعها بدولة تشاد

استعرض الدكتور على عبدالمحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال مجلس شئون التعليم والطلاب، نتائج زيارة وفد الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة لفرع جامعة الاسكندرية بدولة تشاد والتى تضمنت تفقد المبانى الجديدة بكليتى الزراعة والطب البيطرى بالفرع، وتم تخريج 16 طالب شعبة اللغة العربية و23 طالب شعبة اللغة الفرنسية بكلية الزراعة و11 طالب شعبة اللغة العربية و18 طالب شعبة اللغة الفرنسية بكلية الطب البيطري لهذا العام الأكاديمي؟

وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية للفرع بالنسبة لجامعة الإسكندرية والدولة المصرية لفتح آفاق جديدة ببرامج تعليمية رائدة تخدم وسط وغرب أفريقيا.

وأشاد بالجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس لتقديم خدمات تعليمية متميزة والمساهمة في تخريج جيل قادر على القيام بخدمة مجتمعية والمنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد النائب على ضرورة الاستمرار في دعم “برنامج مودة ” للمقبلين على الزواج وذلك في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على الأسرة المصرية وحرص المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب على المشاركة الفعالة للجامعات فى دعم هذا البرنامج ورفع وعى الشباب فى ظل المتغيرات السريعة التي تمر بالمجتمع المصري.



كما أشار الدكتور علي عبد المحسن، إلى ضرورة دعم مراكز التوظيف فى الجامعة وربطها بسوق العمل من خلال (مركز التطوير الوظيفى بالجامعة ) مع ضرورة تفعيل الايميل الالكترونى لجميع الطلاب وتفعيل هوية التعريف المميزة Unique ID والتى تتضمن تتبع الطلاب خلال المراحل التعليمية وعقب التخرج وذلك تمهيدا للربط بالمنصة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى National Dashboard.

وقدم الدكتور علي عبد المحسن الشكر لوكلاء الكليات على انتظام أعمال لجان الامتحانات والكنترولات وإنجاز أعمال التصحيح والرصد والمراجعة؛ وذلك تمهيدًا لإعلان نتائج الامتحانات للطلاب في أقرب وقت ممكن.