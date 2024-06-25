إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أمام قرية السعدية بشربين في الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطه شربين بوقوع حادث انقلاب ميكروباص وإصابة 4 أشخاص.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من: فاطمه محمود، 20 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، شربات ربيع، 42 سنة، باشتباه خلع بالكتف ورائد عباس، 23 سنة، باشتباه كسر بالركبة والكتف الأيسر، وعبدالرحمن منير، 23 سنة، بكدمات بالظهر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى شربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.