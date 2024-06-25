الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مديرية الشئون الصحية بالمنوفية تعلن عن فتح باب القبول لدفعة جديدة بمدارس التمريض

دكتوره رشا خضر وكيل
دكتوره رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

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أعلنت مدرية الشؤن الصحية بالمنوفية، عن قبول دفعه جديدة من حملة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ لمدة أسبوعين من فتح باب القبول والذي سيبدأ من 7/7/2024 إلي 21/7/2024 للحاصلين على على حسن السير والسلوك.


وأكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة أن القبول في جامعة بمدارس التمريض سيكون قائم على اختيار أعلى المجاميع واجتياز كافة الاختبارات النهائية الواردة من  الوزارة. كما أكدت على أنه سيتم قبول الطلاب بالإدارة التي حصل من خاللها على الشهادة الإعدادية.

 

وحددت مديرية الشؤن الصحية أسماء المدارس التي يستطيع الطلاب بأنحاء المنوفيه للتقديم بها وهي مدرسة تمريض الشهداء بنات، ومدرسة تمريض أشمون بنات، مدرسة تمريض السادات بنات، مدرسة تمريض تلا البنات، مدرسة تمريض بركة السبع بنات، مدرسة تمريض فيشا الكبرى بنات، مدرسة تمريض سرس الليان بنات، مدرسة تمريض منوف بنات، مدرسة تمريض دنشواي بنات دناصور سابقا، مدرسة تمريض بنات الحامول.
 

أما بالنسبة للطلاب البنين يتم قبول الطلاب بمدرسة شبين الكوم بنين من مراكز "شبين الكوم، تلا، بركة السبع، قويسنا"، 
اما عن مدرسة السادات بنين تقبل طلاب مركزي "أشمون، والسادات"، وبالاضافة الي مدرسة تمريض سدود بنين تقبل الطلاب من مراكز "الباجور، ومنوف، وسرس الليان"، وأخيرا مدرسة تمريض زاوية الناعورة بنين وتستقبل أبناء مركز الشهداء فقط.

وعلي صعيد منفصل، كان قد شدد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالمتابعة المستمرة لأداء الاختبارات واتاحة الفرصة لمستحقيها من المتقدمين بمدارس التمريض والتي ستؤهلهم في العمل بالمنظومه الطبيه وأكدت على الالتزام بقرارات وزارة الصحه في هذا الملف لتكافو الفرص وأنه سيتم الاختيار للأعلى مجموع من المتقدمين. 

محافظة المنوفية مدرية الشؤن الصحية قبول دفعة جديده للتمريض الإعلان عن استقبال طلبات طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية استفبال طلبات المتقدمين لمدارس التمريض

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