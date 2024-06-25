الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توصيات فنية لمزارعي الموالح

مزارعي الموالح
مزارعي الموالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، حيث تمثلت التوصيات في الآتي:


أولاً: أهم العمليات
-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الأثمار
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة وصانعات الأنفاق
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
-بداية الخف اليدوي للحفاظ علي جودة الثمار وبصفة خاصة ثمار التصدير


ثانيًا: التسميد
ا-  تسميد أشجار الموالح التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولى: 2 ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 1لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
الرية الخامسة: 2ك نترات كالسيوم


ثالثًا: الري
ااستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). 
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 32 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 40 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4   48 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 56 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 64 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 72 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 84 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10   90 لتر/شجرة


رابعًا: برنامج المكافحة 
1-الاستمرار في مكافحة المن في حالة استمرار ظهورها.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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