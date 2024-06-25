توصيات فنية لمزارعي الموالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، حيث تمثلت التوصيات في الآتي:



أولاً: أهم العمليات

-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الأثمار

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة وصانعات الأنفاق

-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر

5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري

-بداية الخف اليدوي للحفاظ علي جودة الثمار وبصفة خاصة ثمار التصدير



ثانيًا: التسميد

ا- تسميد أشجار الموالح التي تروى بالتنقيط للفدان

الرية الأولى: 2 ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 1لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز

الرية الخامسة: 2ك نترات كالسيوم



ثالثًا: الري

ااستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 32 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 2-3 40 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 3-4 48 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 4-5 56 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 5-6 64 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 7-8 72 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 8-10 84 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 90 لتر/شجرة



رابعًا: برنامج المكافحة

1-الاستمرار في مكافحة المن في حالة استمرار ظهورها.