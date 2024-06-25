توصيات فنية لمزارعي الموالح
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، حيث تمثلت التوصيات في الآتي:
أولاً: أهم العمليات
-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الأثمار
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة وصانعات الأنفاق
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
-بداية الخف اليدوي للحفاظ علي جودة الثمار وبصفة خاصة ثمار التصدير
ثانيًا: التسميد
ا- تسميد أشجار الموالح التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولى: 2 ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 1لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
الرية الخامسة: 2ك نترات كالسيوم
ثالثًا: الري
ااستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 32 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 40 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4 48 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 56 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 64 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 72 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 84 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 90 لتر/شجرة
رابعًا: برنامج المكافحة
1-الاستمرار في مكافحة المن في حالة استمرار ظهورها.