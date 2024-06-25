ألمانيا تسعى لزيادة التعاون مع مصر في مجالات النقل المختلفة

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، بمناسبة قرب انتهاء فتره عمله بالقاهرة.

وأشاد وزير النقل بالتعاون المتميز مع الجانب الألماني، في تنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مجال النقل في مصر وعلى رأسها مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة بإجمالي اطوالي حوالي 2000 كم والتعاون مع DB(سكك حديد المانيا) لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع، وكذلك مشروع محطة حاويات تحيا بميناء دمياط.

وأشار الوزير، إلى التعاون في هذا المشروع مع تحالف (هاباج لويد، يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا)، وهو التحالف المشغل للمحطة، بالإضافة إلى التعاون مع شركة هيرنكنشت الألمانية في توريد ماكينات حفر الخط الرابع للمترو، معرباً عن تقديره للشركات الألمانية التي تتسم بالجدية والانضباط في العمل وللصناعات والتكنولوجيا الألمانية.

فرص استثمارية كبيرة ومجالات عديدة للتعاون مع الشركات الألمانية

ولفت إلى أن قطاع النقل يشهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتضمن فرصًا استثمارية كبيرة ومجالات عديدة للتعاون مع الشركات الالمانية مثل التعاون بين الموانئ المصرية والألمانية في مجال الحاويات والبضائع الترانزيت وتوزيعها عبر الموانئ المصرية إلى الشرق الأوسط

ومن جهته؛ أعرب السفير الألماني بالقاهرة عن سعادته بفتره عمله سفيرا لألمانيا بمصر، وبتقدير الشعب المصري والحكومة لألمانيا وللصناعات الألمانية، مشيدًا بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، ومؤكدًا على الحرص من الجانب الألماني على زيادة حجم التعاون المشترك في هذا القطاع الذي يشهد تطورًا كبيرًا.