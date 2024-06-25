الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظ الوادى الجديد يعتمد درجات القبول بمدارس التعليم الثانوى الفنى

محمد الزملوط محافظ
محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد

اعتمد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني للعام الدراسي 2025/2024، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، وفقًا للقدرة الاستيعابية لمدارس التعليم الفني بالمراكز المختلفة.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز, وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان لتحليل نتائج الشهادة الإعدادية وتم تحديد مجموع القبول كالتالي:

إدارة الخارجة التعليمية: 
_ مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية (بنين) ٢١٠ درجة.
_ مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات ١٤٠ درجة.
_ مدرسة المروة الثانوية التجارية ٢٣٠ درجة (بنين وبنات).
_ مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين  و٢٤٠ للبنات.

إدارة الداخلة التعليمية: 

_ مدرسة موط الصناعية للبنين ١٤٠ درجة.
_ مدرسة موط الثانوية الفنية للبنات ١٤٠ درجة.
_ مدرسة موط الثانوية التجارية ٢٥٥ درجة بنين وبنات.
_ مدرسة موط الزراعية ١٥٠ درجة بنين وبنات.

 إدارة الفرافرة التعليمية: 

_ مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة  ١٥٠ درجة بنين و١٩٠ درجة بنات.
_ مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية الصناعية ١٦٠ للبنين و١٤٠ للبنات.
_ مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين والبنات.

إدارة بلاط التعليمية: 

_ مدرسة بلاط الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين والبنات.

_ إدارة باريس التعليمية: 
_ مدرسة باريس الثانوية الزراعية ١٤٠ بنين وبنات.

انتظام طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات وغرفة العمليات لمتابعة اللجان 

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انتظام طلاب المحافظة بشهادة الثانوية العامة بلجان الامتحانات البالغ عددها 11 لجنة موزعة على جميع مراكز المحافظة، حيث يؤدى الطلاب اليوم الامتحان بمادة اللغة الأجنبية الثانية بدأت 9 وتنتهى 11 صباحا.

واطمأن محافظ الوادي الجديد على وصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان وسط إجراءات تأمينية مشددة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية، تباشر أعمالها منذ الصباح الباكر، وتواصل لحظة بلحظة مع غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

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