مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في يورو 2024 وكوبا أمريكا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري في يورو 2024 والقنوات الناقلة لها، هو ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، لاسيما بعد انتهاء معظم الدوريات الأوروبية خلال الموسم الجاري (2023/2024).

أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري

تعد مباراتي فرنسا وبولندا وإنجلترا وصربيا، في ختام منافسات دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، من أهم مواجهات اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، فضلا عن مواجهة يتيمة بكوبا أمريكا (بين بيرو وكندا).

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء يورو 2024 والقنوات الناقلة

فرنسا & بولندا.. السابعة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.

هولندا & النمسا.. السابعة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 Max.

الدانمارك & صربيا .. العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 Max.

إنجلترا & سلوفينيا.. العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء ( كوبا أمريكا 2024 ) والقنوات الناقلة

بيرو & كندا.. الواحدة بعد منتصف الليل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بدوري نايل

يواجه الأهلي نظيره فاركو، في تمام السابعة مساء الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الأهلي وفاركو، على الهواء مباشرة، يسبقها تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين.

وحقق المارد الأحمر، الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

وستكون مباراة فاركو، هي الأولى للمارد الأحمر، عقب انسحاب غريمه التقليدي الزمالك، من اليوم الـ128، التي كان مقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، وهو ما دفع رابطة الأندية المحترفة، لاعتبار الأهلي، فازا بنتيجة 2/0.

موعد مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل (موسم 2023/2024).

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، على الهواء مباشرة، يسبقها تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين.

حقق الفارس الأبيض، الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

وستكون مباراة سيراميكا كليوباترا، هي الأولى للفارس الأبيض، بعدما رفض الزمالك مواجهة غريمه التقليدي الأهلي، في القمة الـ128، التي كان مقررا إقامتها اليوم الثلاثاء، وهو ما دفع رابطة الأندية المحترفة، لاعتبار المارد الأحمر، فازا بنتيجة 2/0.