الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظة الجيزة: رفع 2300 حالة تعد وإشغالات لمقاهي وكافيهات ومحال تجارية بحدائق الأهرام

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.
 

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين والتي أسفرت عن ضبط ٢٣٠٠ حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال والباعه الجائلين ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين وعلى الفور تم رفع كافه حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.
 

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام غلق وتشميع عددًا من المحلات والمنشآت التجارية المخالفة الغير ملتزمة بمواعيد الغلق والتي تم تلقي شكاوي من المواطنين حيالها الي جانب ضبط عددًا من الجراجات التي تم تحويلها لورش وأنشطة تجاربة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كان اعتمد محافظ الجيزة مواعيد امتحانات " الدور الثانى " للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بحضور الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وجاءت جداول الأمتحانات كالاتي:- 
_ المرحلة الابتدائية 
للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م
_ المرحلة الإعدادية 
للصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م
_إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ٢٧ يوليو حتي ١ أغسطس ٢٠٢٤ م
_الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ م
_بالنسبة للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ١ اغسطس ٢٠٢٤ م
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني والتي من المقرر لها ان تبدأ ٢٢ يوليو القادم مع ضرورة استمرار الجاهزية وتهيئة المناخ الملائم للطلاب. 
 

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