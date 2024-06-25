الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاظم الساهر يلتقى جمهوره فى مصر ضمن جولته العالمية.. الجمعة المقبل

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يقام حفل الفنان العراقي كاظم الساهر، الجمعة المقبل، في القاهرة الجديدة، بعد غياب سنتين عن محبيه في مصر، ضمن جولة القيصر العالمية للإعلان عن ألبومه الجديد "مع الحب" الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي احتفالا بعيد الحب.

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تأتي هذه الحفلة بعد عامين من آخر حفلات كاظم الساهر في مصر بدار الأوبرا المصرية، والتي جاءت بعد غياب عن مصر لمدة 14 عامًا، وقد شارك الفنان جمهوره ومتابعيه هدا الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلّق قائلا: "ملتقانا قريبًا في مصر أم الدنيا في موقع الحفل الجديد.. ما تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك".

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المنظمة Venture Lifestyle عن نقل مكان الحفل لتيسير دخول الجمهور بشكل سلس ودون معوقات، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من جمهور ومحبي القيصر.

ألبوم كاظم الجديد 
ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

كاظم الساهر القاهرة البومة الجديد مع الحب مع الحب عيد الحب كاظم

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