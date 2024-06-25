الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المنيا

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، اليوم، من القبض على 6 ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالمنيا.

تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا بقيام أحد الأشخاص بالاستعانة بآخرين والتنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الامنية وبالفحص تم ضبط مالك المنزل وبصحبته 5 عمال، مقيمون بدائرتي مركزي شرطة "العدوة، مغاغة" حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل محل البلاغ.

وعثر على حفرة دائرية بإحدى الغرف بعمق 5 أمتار تقريبًا، الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية التنقيب عن الآثار المنيا

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