وفد مديرية التضامن بدمياط يتقدم مستقبلى بعثة حج الجمعيات





وصلت بعثة حج جمعيات دمياط بعد أداء المناسك هذا العام إلى أرض الوطن، صباح اليوم الثلاثاء، كان فى استقبالهم وفد نيابة عن الشيماء عبد المعطى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى، ضم أميرة مؤمن مدير إدارة الدفاع بالمديرية، عبير زناتى رئيس مكتب المؤسسة القومية للحج بالمديرية، للاطمئنان على جميع أفراد البعثة.



وبعثت الشيماء عبد المعطي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، برسالة شكر وتقدير لكل من ساهم فى إنجاح رحلة الحج،تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفين القباج ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض.

كانت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي قد تابعت خطوات إتمام الحج لبعثة دمياط، وحرص المشرفون على تلقي حجاج بيت الله الحرام جميع الخدمات اللازمة وقد سادت بينهم الفرحة الغامره.



وكانت الشيماء عبد المعطى قد قامت بتوديع بعثة حج الجمعيات ٢٠٢٤ الى بيت الله الحرام لهذا العام على إيقاع الطبل البلدي والمزمار وزغاريد أهالي الحجاج.

ووجهت القائمين على الإشراف بتذليل اى عقبات والعرض الفورى بايه مشكله مهما كانت بسيطة لضمان رحلة ناجحة

كما قامت بالاتصال للاطمئنان على خط سير الرحلة،وطالبت حجاج بيت الله الحرام بالدعاء وان يحفظ مصرنا الغالية وشعبها.





جدير بالذكر أنه تم إختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام 1445 هـ 2024م، والتي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي، وفاز٩١حاجا على مستوى دمياط،كما تم اختيار ٢ مشرفين من المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.