الموجة الحارة وضعف المحطات.. الكويت تعانى بسبب انقطاع الكهرباء لـ3 ساعات يوميًا

تسببت الموجة الحارة التي ضربت الدول العربية، بجانب عوامل أخرى مثل قلة وضعف محطات التوليد ونقص الوقود وعدم كفاية إنتاج الغاز في دول أخري، في تخفيف الأحمال بعدد من الدول، وقطع الكهرباء لعدد من الساعات.

وذكرت منصة الطاقة المتخصصة أن دولة الكويت تعد أحدث المنضمين إلى نادي انقطاع الكهرباء بسبب زيادة الاستهلاك الشهر الجاري.

وشكلت هذه الأزمة مفاجأة، لا سيما مع ما تتمتع به الدولة من كفاية في إمدادات الطاقة من النفط والغاز.

وفوجئ المواطنون في دولة الكويت بإعلان جديد منتصف الشهر الجاري، إذ أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أنها بصدد وضع جدول للفصل التلقائي للتيار، نتيجة زيادة الاستهلاك، بسبب موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.

ويعد البيان مختلفًا، لأن دولة الكويت ليست معتادة على حدوث أزمة كهرباء، إذ تتمتع منظومة الشبكة لديها بنسبة استقرار عالية خلال السنوات الماضية، في وجود الربط الخليجي الذي يتيح لها الاستيراد من الشبكة الرئيسة.

رغم استيراد 400 ميجاواط يوميًا..الكويت تعاني من قطع الكهرباء

ووفقًا لمنصة الطاقة المتخصصة فإن انقطاع الكهرباء في الكويت سيستمر إلى منتصف سبتمبر المقبل، إذ من المقرر أن تلجأ الوزارة لقطع الكهرباء بشكل مبرمج 3 ساعات يوميًا، بالتناوب بين المناطق داخل المحافظات خلال شهري يوليو وأغسطس.

تجدر الإشارة إلي أن دولة الكويت تستورد 400 ميجاواط يوميًا من شبكة الربط الخليجي لتعزيز حاجة الشبكة المحلية، ولكن هذه الكميات غير كافية لتلبية الطلب المتزايد في أوقات الذروة.

وتواجه إيران أيضًا أزمة عجز حادة في الطاقة وانقطاع الكهرباء تفاقمت بسبب حرارة الصيف وعدم تحقيق الحكومة أهداف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ومعدلات الكهرباء.

وأعلن رضا محتشمي، نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، عن إجراءات صارمة، في وقت سابق كاشفًا أن إمدادات الكهرباء للقطاع الصناعي ستنخفض إلى النصف خلال أشهر الصيف، وذلك وفق تقرير لموقع "إيران إنترناشونال.