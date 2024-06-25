الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل مقتل عامل في مشاجرة بمصنع في القاهرة

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، تفاصيل وملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصحف الإخبارية بشأن وقوع مشاجرة داخل مصنع بالقاهرة ووفاة أحد الأشخاص.

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها عامل بمصنع كائن بدائرة القسم مصاب بجروح متفرقة "توفى"، بسبب خلافات مع عامل بذات المصنع، قام على إثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب قتل زميله بالاشتراك مع نجل عمه "تم ضبطه".

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية مصنع مشاجرة سلاح أبيض

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